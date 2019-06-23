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الأحد 23/يونيو/2019 - 09:51 م

سفير الهند بالقاهرة: الاستثمارات في مصر أكثر من 3 مليارات دولار

السفير الهندي بالقاهرة،
السفير الهندي بالقاهرة، راهوال كواليشيرايث
أ ش أ
dostor.org/2684125

قال السفير الهندي بالقاهرة، راهوال كواليشيرايث، إن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ أكثر من 3 مليارات دولار وذلك نتيجة لعلاقات الاستثمار والتجارة الثنائية بين الدولتين التي شهدت نموًا وتطورًا إيجابيًا بمرور الوقت، ليس فقط فيما يتعلق بقيمتها وحجمها، ولكن أيضًا فيما يتعلق بمنتجاتها وقطاعاتها.

وأضاف السفير الهندي - خلال لقائه مع محافظ المنيا قاسم حسين ضمن فعاليات اليوم العالمي لليوجا الذي تنظمه السفارة بالمحافظة- أن حجم التجارة الثنائية بين مصر والهند بلغ 4 مليارات دولار سنويا، مؤكدًا زيادته في السنوات القادمة إذا استمر الاقتصاد المصري في نموه.

وأوضح أن هناك 126 ألف سائح هندي زاروا مصر خلال العام الحالي في حين زارها 60 ألفا عام 2014، وذلك يعكس الاستقرار السياسي والأمني، الذي تتمتع به مصر حاليا.

وأشاد السفير الهندي بعمق العلاقات المشتركة بين الدولتين وأواصر المحبة والتعاون، مؤكدًا سعي الحكومة الهندية لتعزيز العلاقات بين الجانبين، لافتا إلى أن العلاقات الثقافية المصرية الهندية لا تقل أهمية عن مثيلتها السياسية بين البلدين، خاصة في ضوء اهتمام الدولتين بتعزيزها.

وبدوره، أعرب محافظ المينا، عن سعادته بالزيارة التي تجسد قوة ومتانة العلاقات بين الطرفين، مستعرضا أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها المحافظة من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة وأهم وأبرز المشروعات القومية والتنموية والخدمية التي يجري تنفيذها والخطط المستقبلية للتنمية.

وأكد أن المنيا من المحافظات الواعدة زراعيا وصناعيا وسياحيا، وتوجد بها منطقة صناعية، وتضم مصانع متعددة، ومشهورة بصناعة الغزل والنسيج من خلال محالج الأقطان، مشيرا إلى أن الدولة ستعيد إحياء تلك الصناعة مرة أخرى من خلال المدينة النسجية الحرة التي يجرى إنشاؤها على مساحة 306 أفدنة بالمنطقة الصناعية لتضم كل مصانع الغزل والنسيج وتعود الريادة لمصر مرة أخرى في تلك الصناعة.

وفي سياق آخر، نظمت السفارة الهندية في مصر، مساء اليوم عددا من الفعاليات في محافظة المنيا، في إطار الاحتفال باليوم العالمي الخامس لليوجا بملعب نادي المنيا الرياضي، بحضور راهوال كواليشيرايث السفير الهندي في مصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة - في كلمته خلال الفعاليات - إن إقامة مثل هذه الفعاليات ما هي إلا رسالة قوية للجميع بأن الدولة المصرية هي بلد الأمن والأمان، مؤكدا أنها فرصة عظيمة للتعرف على الثقافة الهندية العريقة التي تعتبر هي والثقافة المصرية من أعمق وأكثر الحضارات تأثيرًا حول العالم لآلاف السنين.

يذكر أن الأمم المتحدة قد أعلنت يوم 21 يونيو عام 2014، يومًا عالميًا لليوجا، باعتبارها رياضة بالغة القدم ذات فوائد شاملة، ولأنها تتوافق مع مبادئ وقيم الأمم المتحدة.

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