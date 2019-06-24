تعرف على شروط استخراج تأشيرة معاينة مساكن الحجاج

طالبت غرفة الشركات السياحية أعضائها من يرغبون في التقدم للبدء في استخراج خطابات الحصول على تأشیرات المعاینة، وذلك وفقا للآليات المتبعة لمعاينة مساكن الحجاج.



وأكدت الغرفة في خطابها الذي عمم على الشركات السياحية، أنه ذلك جاء بعد التنسیق مع وزارة السیاحة على أن تتضمن الشروط:



- أن تقوم الشركة رأس التضامن برفع طلب الحصول على تأشیرة المعاینة على موقع الوزارة، خدمات الحج والعمرة http:mot.hajj.gov.eg، مع توضیح اسم المفوض.



- أما في حال طلب الشركة للحصول على أكثر من تأشیرة یتم تحدید اسم المفوض الثانى على أن یكون مسجل على إحدى الشركات المتضامنة من داخل التضامن.



- بالإضافة إلى أنه سیتم إصدار الخطابات الموجهة للقنصلیة للحصول على تأشیرة المعاینة اعتبارًا من یوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩٦٢٦، وسیتم تسلیم الخطاب إلى المندوب بتفویض على الورق الرسمى للشركة رأس التضامن.



- تم تحدید تأشیرة واحدة فقط لكل تضامن وبخصوص التضامنات التى تزید أعدادھا عن ٢٠٠ حاج یمكنھا الحصول على عدد٢ تأشیرة فى حالة رغبة الشركة لذلك، وكذلك التضامنات التى تزید عدد حجاجھا عن ٣٠٠ حاج یمكنھا الحصول على عدد ٣ تأشیرات أن رغبت، وذلك نظرًا لمحدودیة عدد تأشیرات المعاینة المخصصة لھذا الموسم.