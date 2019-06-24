بيطرى الدقهلية: تحصين 11 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

قام الدكتور عبدالمنعم المنجى، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، بالمرور ومتابعة عدد من الإدارات البيطرية بنطاق المحافظة خلال مباشرة أعمال الحملة القومية الثانية لعام ٢٠١٩ للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى بدأت السبت وتم خلال اليوم الأول تحصين 11 ألف رأس.



وبدأ جولته بمدينة المطرية والتى أشرف فيها على توزيع اللجان، بحيث تغطي اللجنة الطبيب والمعاون أو الإدارى وتزويد اللجان باللقاح الكاف وتوفير البطاقات وأرقام الحيوان بكل لجنة، بالإضافة إلى التأكد من وجود مستلزمات الأمان الحيوى من بالطو وقفازات وغطاء للأرجل أو الكزلك وغطاء الرأس واستخدام سن إبرة لكل نوع تحصين للحيوان الواحد ويتم تغيير السن وتأكد منتوافر كميات كافية من الثلج للاحتفاظ باللقاح سليم في الكولمن المخصص له.



وتواجدن لجان مدينة المطرية في العصافرة والقبلية وقام وكيل وزارة الطب البيطري بتفقد جميع اللجان والاستماع إلى آراء المربيين فى تأدية الخدمة البيطرية.



واستكمل الجولة بإدارة المنزلة والتى مر فيها على لجان قرية النسامية، ثم إدارة ميت سلسيل والتى مر فيها على لجان قرية الشعيرة وقام بمتابعة لجان مدينة الكردى فى الكرادة وعزبة الاتحاد.



وصرح الدكتور عبدالمنعم المنجى، بأن لجان الطب البيطري على مستوى المحافظة متمثلة في ٢١ إدارة بيطرية من خلال ٨٠ لجنة تحصين قامت بتحصين ١١ ألف رأس ماشية في أول يوم بالحملة من لقاح الرباعي ضد الحمى القلاعية ولقاح الوادى المتصدع.