محمد الباز: العثمانيون هم سبب عداء أوروبا للإسلام

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن العثمانيين هم سبب عداء العالم للإسلام، مشيرًا إلى أنه بعد وصول الإسلام إلى تركيا، ومع قوة الدولة العثمانية، انطلق الإسلام العثماني التركي إلى أوروبا.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الاسلام التركي أذاق أوروبا ويلات، ولذلك كرهت أوروبا الإسلام والمسلمين، لأنهم ظنوا أن هذا هو الإسلام.

وأكد "الباز"، أن أردوغان كان يقود مشروع فاجر ضد مصر، واصفًا مشروع أردوغان بـ"المنحط"، لأنه أهان مصر ونظامها في كل محفل محلي أو إقليمي أو دولي.