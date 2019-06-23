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رياضة
الأحد 23/يونيو/2019 - 09:01 م

منتخب مالي يفرض السرية على تدريبه الأخير قبل مواجهة موريتانيا غدا

منتخب مالي يفرض السرية
أ ش أ
dostor.org/2684045

رفض محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي الأول لكرة القدم فتح تدريب المنتخب اليوم أمام وسائل الإعلام، وقرر فرض السرية التامة على تدريب "النسور" الأخير استعدادا لمباراة موريتانيا غدا في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019).
يذكر أن هذه هي المشاركة الـ 11 للمنتخب المالي في نهائيات كأس أمم إفريقيا، حيث سبق أن خاض منتخب "النسور" 10 نسخ استطاع خلالها أن يصل إلى المربع الذهبي في 6 بطولات، وأن يحصد خلالها المركز الثالث في نسختين عامي 2012 و2013، وحقق مركز الوصافة في نسخة عام 1972.
ويضم منتخب مالي بين صفوفه عددا من النجوم أبرزهم أداما تراوري وخليفة كوليبالي وموسى دجينيبو وسيكو كويتا.
تجدر الإشارة إلى أن منتخب مالي يلعب في المجموعة الخامسة بالسويس مع منتخبات تونس وأنجولا وموريتانيا.

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