مقتل وإصابة 44 مسلحًا في عمليات عسكرية بأفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم، مقتل 29 مسلحا وإصابة 15 آخرين، خلال 77 عملية عسكرية نفذتها القوات الأفغانية في الساعات الـ24 الماضية.



وقالت الدفاع الأفغانية، في بيان أوردته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، إن العمليات العسكرية تضمنت تنفيذ 15 غارة جوية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العمليات العسكرية في أقاليم تاخار ونانجرهار وهيرات وميدان ورداك وكونار وزابل وغازني وهلمند وبادخشان وبلخ.



وأوضح بيان الجيش الأفغاني، أنه تم تدمير كميات من الذخيرة والأسلحة والمركبات والدراجات النارية التابعة للمسلحين.