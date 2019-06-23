الباز: هل أصيب أردوغان بجلطة في المخ بعد خسارة مرشحه في انتخابات إسطنبول؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك معلومات تشير إلى مرور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوعكة صحية بعد فوز مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو في انتخابات البلدية في مدينة إسطنبول.

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن هناك من يؤكد أن أردوغان بعد إعلان النتيجة أصيب بوعكة صحية وهناك من يقول إن أردوغان أصيب بجلطة في المخ.

وأكد "الباز"، أن فوز أكرم إمام أوغلو في الانتخابات سيكون بداية النهاية للمشروع الأردوغاني في تركيا، متابعا: "شاب لديه قبول وانتماؤه لتركيا مش لمشروع توسعي يحاول صاحبه أن يعيد مجد السلطان العثماني".