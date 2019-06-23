مدير عام الترميم: مشروع المتحف الكبير سيكون هدية مصر للعالم

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن مشروع المتحف المصري الكبير سيكون هدية مصر للعالم في القرن الـ21.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن المتحف حدث فيه إنجازًا كبيرًا جدًا وخاصة بعد تولي الهيئة الهندسية للمشروع، مشيرًا إلى أنه فخور بدعم القيادة السياسية لمشروع بناء المتحف الكبير.

وأكد "زيدان"، أنه فخور بإنجاز المتحف الكبير وافتتاحه بحلول 2020، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من الهيكل الخرساني للمتحف الكبير بنسية 100%، متابعا: "نقل الآثار مستمر على قدم وساق ووصلنا لـ 48 ألف قطعة أثرية داخل مركز الترميم".