وزارة التموين: صرف الدعم للمواليد الجدد أول يوليو المقبل

كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين، عن أن الوزارة بصدد الإعلان عن إدراج المواليد الجديدة على البطاقات خلال الأسبوع الجاري، وذلك للمرحلة الأولى، على أن يتم تفعيل وصرف السلع لهم على البطاقات أول يوليو المقبل.



وأضاف المصدر، أنه تم إعداد دراسة لمعرفة احتياجات المواطنين من السلع المدعمة على بطاقات التموين على أن يتم توفير السلع المخصص صرفها على البطاقات بكميات وبأصناف تتناسب مع احتياجات المواطنين على أن يجد المواطن السلع التي يريدها.



وأوضح أن الوزارة انتهت من صرف 100% من سلع شهر يونيو التموينية المدعمة للمواطنين بقيمة 3.5 مليار جنيه، وذلك من خلال شركتي الجملة «العامة والمصرية»، حيث يتم الصرف لبقالي التموين ومنافذ التوزيع، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية طوال الشهر الجاري، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات بقيمة 50 جنيهًا للفرد المستحق للدعم التمويني.