"القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل بإحدى شركات المستلزمات الطبية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 30 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات المستلزمات الطبية، على أن يحدد الراتب بحسب المقابلة.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 5 مهندس صيلنة، و10 مراقب جودة، على أن يكون حاصل على بكالوريوس علوم، وذلك من الجنسين، على أن يكون المتقدم للوظيفة من حديثي التخرج، وألا يزيد عمره عن 25 سنة.



كما تطلب الشركة، 3 عامل مخازن، و5 فني كهرباء، و5 فني تكييف، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 25 سنة.



كما تحتاج الشركة، 3 سائق درجة أولى أو ثانية، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وذلك حتى 50 سنة.



وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين اجتماعي، وتأمين صحي.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01011831533، والتواصل مع المدير المسئول أمنية زكريا، أو التوجه لمقر الشركة في أكتوبر، المنطقة الصناعية، الجيزة.