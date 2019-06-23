بعد فوز أكرم إمام أوغلو.. الباز: شمس مشروع أردوغان على وشك الغروب

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على فوز مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو في انتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، مؤكدًا أن شمس مشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وشك الغروب.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن أردوغان قاتل في الانتخابات بنفسه، ودعا لانتخاب مرشح حزبه بن علي يلدريم، منوهًا بأن أردوغان هو من خسر الانتخابات وليس مرشح حزبه، وخسارته اليوم تعني أن مشروعه على وشك السقوط يوما ما.

وتابع "الباز": "لا أخفي أن هذه النتيجة أسعدتني كثيرًا، وتقول إن مصر رؤيتها صحيحة، في أردوغان، وأن اللي بييجي على مصر مبيكسبش، وتجارب التاريخ تقول أن هذه البلد محمية بيد الله ورعايته".