بعد ترحيب فينيسيوس.. مبابي ونيمار يقتربان من ريال مدريد

قال البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، اليوم، إنه يُحب أن يزامله مواطنه نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي، ثنائي باريس سان جيرمان، في النادي الملكي.



وقال فينيسيوس في تصريحات لقناة "تي إف 1" الفرنسية "أعتقد أن جماهير كل الفرق تحلم بمبابي. لا يوجد سابق معرفة ما بيننا على الصعيد الشخصي، لكننا نتحدث عبر إنستجرام وأنا معجب به كثيرًا. لقد فاز بألقاب كثيرة، وإن جاء لريال مدريد، سيكون أمرًا رائعًا".



وأبدى فينيسيوس ثقته في أن اللاعب الفرنسي الشاب سينتقل إلى الريال "في أقرب وقت ممكن لأن الكل يرغب في ضمه للفريق".



وبخصوص نيمار قال "بالتأكيد يمكنه اللعب في ريال مدريد"، لكنه أشار لعدم معرفته بما سيحدث.



وأضاف اللاعب الشاب "سأحب كثيرًا أن يلعب هو ومبابي معنا في ريال مدريد".