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رياضة
الأحد 23/يونيو/2019 - 08:30 م

مدرب جنوب أفريقيا يدعم فريقه لوضع الأداء السيئ خلف ظهره

ستيوارت باكستر مدرب
ستيوارت باكستر مدرب جنوب افريقيا
dostor.org/2683984

قال ستيوارت باكستر مدرب جنوب افريقيا إن فريقه يملك الإمكانات لوضع النتائج المتباينة على مدار العقد الماضي من الزمن خلف ظهره ويعود من بين القوى البارزة في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم.
وأبلغ باكستر مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة ساحل العاج في المجموعة الرابعة غدا الاثنين "خلال بعض الفترات الماضية أعتقد أن المنتخب تم اتهامه بفشله في تحقيق النتائج المعبرة عن إمكاناته بسبب عدم
التركيز.
"لكن سواء حققنا الفوز أو الخسارة أو التعادل فلن يكون ذلك مشكلة هذه المجموعة من اللاعبين. هذه المجموعة ليست مغرورة وتملك روح جنوب افريقيا الحقيقية".
وأضاف "اللاعبون يستمتعون باللعب لمنتخب بلادهم. أنا واثق من أننا سنقدم كل ما لدينا في كل مباراة".
وتشارك جنوب افريقيا، التي نالت اللقب في مشاركتها الأولى في 1996 لكنها فشلت في تكرار هذا النجاح، في البطولة للمرة العاشرة غير أنها لم تعبر دور المجموعات سوى مرة واحدة منذ 2002.
ولم تتأهل إلى نهائيات 2017 بعدما فشلت في التصفيات في مجموعة ضمت منتخبين مغمورين هما جامبيا وموريتانيا ولم تخسر في تصفيات 2019 لكنها تأهلت بصعوبة خلف نيجيريا.
واعترف باكستر أن ساحل العاج تمثل اختبارا صعبا في البداية.
وتابع "نلعب ضد أفضل الفرق في القارة فيما يمكن أن نصفها بأنها مجموعة صعبة لكننا نعرف أن الوسيلة الوحيدة لعدم شعورنا بالرعب هو أن نحترمها بالقدر الذي تستحقه لكن لا نخاف منها.
"هذه هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن فعلها. لا يمكننا الاسترخاء ونأمل في أنها سترتكب بعض الأخطاء لأن بمجرد أن تبدأ في تقديم أداء جيد فمن الصعب إيقافها".
وأضاف "لذا يجب علينا احترام ما تفعله والتأكد من أنها ستتعامل مع شيء نثق في أننا سنفعله".



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