الإثنين 24/يونيو/2019 - 06:15 ص
أسعار الذرة تقفز لأعلى مستوى فى 3 سنوات بسبب المناخ
هويدا سعيد - طارق عتمان
dostor.org/2683981
ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الإثنين، لأعلى مستوى في 3 سنوات، مع رطوبة الطقس.
وارتفع سعر العقود الآجلة للذرة تسليم يوليو بنحو 4 % ليصل إلى 4.37 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2016.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، ارتفع سعر العقود الآجلة للذرة بنحو 24 % وسط الظروف المناخية الرطبة.
ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة فإن هناك 58 % فقط من محاصيل الذرة تم زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي وهو مستوى أقل بنحو 90 % عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمسة الماضية.