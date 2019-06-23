سميرة سعيد تؤازر "أسود الأطلس" أمام ناميبيا

حرصت الفنانة المغربية سميرة سعيد على مؤازرة منتخب بلادها في أولى مبارياته ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر.



وتواجدت سعيد في مدرجات ملعب (السلام) خلال فوز المنتخب المغربي 1 - صفر على نظيره الناميبي اليوم الأحد بالجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات في البطولة.



وحرص مسئولو ملعب السلام على تشغيل أغاني الفنانة المغربية في السماعات الخارجية، ومعها بعض الأغاني للمطرب الجزائري الشاب خالد، وكذلك المصري عمرو دياب.



وتفاعلت الجماهير التي حرصت على حضور المباراة من المدرجات، بشكل كبير مع الأغاني وصوت المطربة المغربية.



كما شهدت المباراة تواجد محمد التيمومي ونورالدين نايبت وعزيز بودربالة، أساطير الكرة المغربية، لدعم المنتخب الملقب بـ(أسود الأطلس) في اللقاء.