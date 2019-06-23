القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:04 م

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب
02:59 م

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي
11:35 ص

قبل التصويت.. حسن طلب: جابر عصفور لن يتحمل هزيمة رابعة
05:22 م

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية
04:14 م

رسائل السيسي لرئيس موزمبيق

12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

فن
الأحد 23/يونيو/2019 - 08:27 م

سميرة سعيد تؤازر "أسود الأطلس" أمام ناميبيا

الفنانة المغربية
الفنانة المغربية سميرة سعيد
dostor.org/2683980

حرصت الفنانة المغربية سميرة سعيد على مؤازرة منتخب بلادها في أولى مبارياته ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر.

وتواجدت سعيد في مدرجات ملعب (السلام) خلال فوز المنتخب المغربي 1  - صفر على نظيره الناميبي اليوم الأحد بالجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات في البطولة.

وحرص مسئولو ملعب السلام على تشغيل أغاني الفنانة المغربية في السماعات الخارجية، ومعها بعض الأغاني للمطرب الجزائري الشاب خالد، وكذلك المصري عمرو دياب.

وتفاعلت الجماهير التي حرصت على حضور المباراة من المدرجات، بشكل كبير مع الأغاني وصوت المطربة المغربية.

كما شهدت المباراة تواجد محمد التيمومي ونورالدين نايبت وعزيز بودربالة، أساطير الكرة المغربية، لدعم المنتخب الملقب بـ(أسود الأطلس) في اللقاء.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة

منذ أقل من شهر

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»

منذ أقل من شهر

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)

منذ شهر

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)

منذ أقل من شهرين

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"

منذ أقل من شهرين

أحمد فهمى: كوميديا «الواد سيد الشحات» مختلفة و«هنا الزاهد مخليانى أمشى على العجين ملخبطوش»

الآن

مصريون يدعمون المنتخب المغربي في مباراته أمام ناميبيا

شيخ الأزهر: نبذل جهودا كبيرة لمواجهة استخدام الدين في إشعال النزاعات

تأخير إقلاع طائرة بريطانية بمطار "بن جريون" بعد التهديد بتفجيرها

"التعليم" توضح موقف المعلمين بمسابقة العقود المؤقتة

ads
ads
الأكثر قراءة

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

الضحايا يتحدثون لـ«الدستور».. ما هي حقيقة تسمم البطيخ؟

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 27% والبيض 35%

بعد فوز أكرم إمام أوغلو.. الباز: شمس مشروع أردوغان على وشك الغروب

ألبومات الصور

في 100 صورة.. كواليس الفوز الصعب للمغرب على ناميبيا

جماهير المغرب: شكرا مصر على حسن الضيافة (صور)

قومى المرأة ببنى سويف ينظم لقاءً توعويا عن "ختان الإناث"

نجوى غراب.. سباحة مصرية تشارك في بطولة عالمية فوق الـ75

رياضة

الأمريكية صوفيا كوينن تتوج بلقب بطولة "مايوركا" للتنس

منتخب مالي يفرض السرية على تدريبه الأخير قبل مواجهة موريتانيا غدا

بعد ترحيب فينيسيوس.. مبابي ونيمار يقتربان من ريال مدريد

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

الضحايا يتحدثون لـ«الدستور».. ما هي حقيقة تسمم البطيخ؟

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 27% والبيض 35%

بعد فوز أكرم إمام أوغلو.. الباز: شمس مشروع أردوغان على وشك الغروب

الرئيس نيوز

الصحة: علاج 47 حالة من مشجعي "الأمم الأفريقية"

"الرى": 150 ألف متر مياه محلاة من "محطة الجلالة" يوميا

"عبدالعال" يرفع جلسة النواب.. والتصويت النهائي على العلاوات والموازنة غدا

"نايل سات" يمنع بث 3 قنوات إيرانية مقرها طهران

مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي على يد حارسه الشخصي

كشكول

رئيس جامعة المنصورة يتابع تطوير الوحدات الطبية بمستشفى الأطفال الجامعى

على خليل لـ"كشكول": هناك معاهد تلقت 40% من سعتها لطلاب الأول الإبتدائى

المعاهد الأزهرية تبدأ ورش العمل الصيفية للمعلمين

"الصاوي" يتفقد لجان امتحان اللغة الإنجليزية بالإسكندرية الأزهرية

اجتماع خاص بالبحر الأحمر الأزهرية لتلقى طلبات التقديم للصف الأول الإبتدائى

الأمصار

بوريس جونسون يواجه انتقادات بسبب "صديقته"

الكويت توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء بعثة له في البلاد

نيمار يحدد مصيره برسالة "واتسآب"

"التهاب الدماغ" يودي بحياة 146 طفلا في ولاية بيهار الهندية

الدفاع الجزائرية: إرهابي مطلوب يسلم نفسه للسلطات

مرايا الابداع

كبسولة الأحلام المخبأة

جبل الحكايات

ads
منوعات

أسد بحر عدواني يهاجم فتاة في أمريكا

حلزون يعطل حركة عشرات القطارات في اليابان

أب يرسم "وشم الغرز الجراحية" تعاطفا مع ابنه المريض

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ زي الشمس

محمد العسيري

​ القصة الكاملة لأغنية «وحوي يا وحوي».. هدية المصريين لقاهرة الهكسوس

المزيد
الصحة

الموسيقى والفن يساعد مرض الزهايمر على استرجاع الذكريات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎