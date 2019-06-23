ريال مدريد يحدد سعر إعارة هيرنانديز إلى ميلان

حدد نادي ريال مدريد الإسباني المبلغ المطلوب لانتقال لاعبه الفرنسي ثيو هيرنانديز إلى نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وانضم ثيو هيرنانديز إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية، قادما من أتلتيكو مريد مقابل 24 مليون يورو، ولكنه لم يقدم المستويات المأمولة، ليخرج معارا إلى ريال سوسيداد الإسباني في الموسم الماضي.



وقال برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير إن نادي ريال مدريد يرغب في إعارة ثيو هيرنانديز إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم واحد.



وسيضع نادي العاصمة الإسبانية شرطا في العقد يمنح النادي الإيطالي حق التعاقد مع اللاعب مقابل مبلغ يتراوح من 18 إلى 20 مليون يورو.



يُذكر أن ناديي ميلان وريال مدريد اجتمعا الأسبوع الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد للاتفاق على بيع وإعارة بعض اللاعبين، لم يكن من بينهم ثيو هيرنانديز.

