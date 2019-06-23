حزب الشعب الجمهوري: الأتراك اختارو الديمقراطية

أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي (أكبر أحزاب المعارضة) كمال قليجدار أوغلو، أن الشعب التركي اختار اليوم في انتخابات بلدية إسطنبول الديمقراطية ولم يرضخ للضغوط.



وقال أغلو في تصريحات اليوم الأحد تعليقا على فوز مرشح حزبه أكرم اغلو في انتخابات بلدية إسطنبول، إنهم سيحتضنون جميع فئات الشعب بمن فيهم المنتقدين لحزبه ولن يضمر البغض لأي أحد، وذلك وفق وكالة انباء الاناضول التركية.



وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري " أتوجه بالشكر لناخبي جميع الأحزاب التركية وفي مقدمتهم العدالة والتنمية والحركة القومية والشعوب الديمقراطي والسعادة".



وأقر بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في انتخابات بلدية اسطنبول بهزيمته المدوية، مهنئا منافسه أكرم إمام أوغلو بفوزه برئاسة إسطنبول.



وتقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري بواقع 53.6% مقابل 45.4% لمرشح الحزب الحاكم علي يلدريم بعد إحصاء 94.5% من الأصوات.