رئيس «الهدى» للمقاولات: مرحلة البناء تسير بشكل منتظم.. ويجب مساندة الدولة

- همام حسين: أشار إلى العمل مع «المصرية للتعدين» فى استخراج الفوسفات باستثمارات تصل إلى ٦٠ مليون جنيه

قال همام حسين، رئيس مجلس إدارة شركة الهدى للمقاولات والتعدين، إن الشركة تعمل فى مجال المشروعات منذ عام 2000، وحصلت على مشروعات فوسفات فى شركة المصرية للثروات التعدينية، بالإضافة إلى جزء كسارات فى فوسفات مصر وجزء آخر فى مصنع العلاقى للسبائك الحديدية. وكشف، لـ«الدستور»، أن الشركة تعمل مع الشركة المصرية للثروات التعدينية منذ عام 2016 فى عملية استخراج الفوسفات باستثمارات وصلت إلى 20 مليون جنيه.

تحدث المهندس همام حسين عن أعمال شركته قائلًا: «قمنا حاليًا بتجديد العقد مع المصرية للثروات التعدينية فى عام 2019 باستثمارات تصل إلى نحو 60 مليون جنيه، بمساحة 350 مترًا فى 600 متر، وذلك عن طريق تنفيذ أعمال رفع الغطاء الصخرى من 5 إلى 6 أمتار بالمعدات التابعة للشركة، من لوادر وحفارات وسيارات النقل الطويلة، على أن يتم رفع هذا الغطاء الصخرى ونقله إلى مكان آخر، ثم نقوم بعد ذلك باستخراج الفوسفات ونقله إلى الكسارات لطحنها ثم يقوم آخرون بنقل الخام المطحون إلى ميناءى السويس ودمياط».

وأشار إلى أنه تم استخراج ما يقرب من 270 ألف طن فوسفات خشن بجودة عالية وتركيز من 30 إلى 33 درجة، موضحًا أن المنطقة التى تعمل بها الشركة حاليًا تحوى أجود وأفضل أنواع الفوسفات فى الشرق الأوسط، وذلك بمنطقة وادى الشغب بالسباعية بمحافظة أسوان، والتى تتبع الشركة المصرية للثروات التعدينية.

وذكر أن الشركة تعمل أيضًا مع شركة فوسفات مصر بعقد يتجدد سنويًا منذ سبتمبر 2018، مع نقل وتكسير ما يقرب من 30 ألف طن شهريًا لتغذية الكسارة، بالإضافة إلى العمل مع شركة السبائك الحديدية بمعدل إنتاج من 7 إلى 10 آلاف طن كوارتز شهريًا.

وتابع: «خام الكوارتز بالشركة عالى الجودة والشركة تعمل حاليًا، حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تحويل المادة الخام إلى مادة مصنعة والاستفادة من القيمة المضافة عبر العمل على التصنيع بدلًا من تصدير الخام، وهذا ما يسرى على جميع المواد الخام».

واستطرد: «قطاع التعدين يحتاج إلى عمالة مستمرة، وشركتنا يعمل بها حاليًا نحو 85 عاملًا كعمالة مباشرة وغير مباشرة بمتوسط أجر 4000 جنيه وهو ما يزيد على الحد الأدنى للأجور، والشركة تقوم بسداد جميع الرسوم المقررة عليها من ضرائب واستقطاعات وغيرهما، كما سددنا أكثر من 2 مليون جنيه كضرائب مستحقة».

ولفت إلى أن شركتى المصرية للثروات التعدينية وفوسفات مصر تعدان من أفضل شركات التعدين المصرية التابعة للدولة، خاصة أن بهما قيادات استطاعت خلال فترة قصيرة أن تعمل على تطوير الشركة بشكل كبير، مع بذل مجهودات ضخمة للارتقاء بمنظومة التعدين فى مصر، بعد وضع خطة متكاملة للنهوض بالقطاع وتشغيل بعض المشروعات التى كانت متوقفة بعد حل كل المشكلات.

ونوه إلى وجود بعض المعوقات التى تؤثر على أعمال المقاولين والتعدين عمومًا، خاصة فى بعض المشروعات بالسباعية والبحر الأحمر، ومن بينها عدم كفاءة الطرق والمدقات الرئيسية، نظرًا لكونها غير ممهدة تمامًا، ما يعوق عملية النقل وسير السيارات ويؤدى أحيانًا لحوادث كبيرة.

وعن آخر التطورات بقطاع التعدين، قال: «الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم جدًا بمشروعات التعدين فى مصر، لكونها من أهم المشروعات التى تستطيع إدخال عائد اقتصادى كبير للدولة بعد قطاع البترول، عبر العمل على التصنيع ما يحقق القيمة المضافة».

وأضاف: «الدولة بدأت بالفعل فى إنشاء مصانع لتصنيع الفوسفات خاصة فى طريق الجلالة والوادى الجديد، لتعظيم قيمة المنتجات المصرية التى كان يتم استيرادها من الخارج بالعملة الدولارية، ومرحلة البناء فى مصر تسير بشكل منتظم ويجب علينا جميعًا الوقوف مع الدولة فى مرحلة البناء كشعب ومقاولين ومسئولين».

وعن التعاون بين المقاولين والقوات المسلحة فى بعض المشروعات أكد أنه يختلف كليًا عن العمل مع الجهات الحكومية التى لا تزال تعانى من بعض البيروقراطية، موضحًا: «العمل مع القوات المسلحة به التزام ومواعيد، ويقوم المقاولون بعملهم على أكمل وجه».