محمد الغندور: إنشاء عدة محطات وقود تابعة لـ«غازتك» بالمحافظات

- رئيس «ماس» للهندسة الإنشائية والمعمارية ذكر أن شركته تخدم الدولة دون مقابل

قال الدكتور المهندس الاستشارى محمد الغندور، رئيس مجلس إدارة المكتب الاستشارى «ماس» للهندسة الإنشائية والمعمارية، عميد كلية الهندسة السابق بجامعة بورسعيد، إن الشركة بدأت منذ 1996 وذلك من خلال الأعمال التى تم تنفيذها مع الجانب الحكومى والقطاع الخاص.

أكد «الغندور» أن المكتب هو استشارى شركة قناة السويس لتداول الحاويات ببورسعيد، وكذلك استشارى مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، وجهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية، وبنك التعمير والإسكان، والإدارة الهندسية ببنك مصر، مشيرًا إلى أن الشركة تنفذ حاليًا- بالتعاون مع محافظة بورسعيد- عمليات التطوير التى تتم تحت قيادة اللواء عادل الغضبان، محافظ الإقليم، الذى نهض بالمحافظة بشكل غير مسبوق من ناحية تطوير الشوارع والميادين والحدائق.

ولفت إلى أن الشركة قدمت مقترحًا للتطوير بالمحافظة، وتم اعتماده بالفعل وبدأت فى تنفيذ التطوير وتوسعات للشوارع والميادين، ما أدى إلى حدوث طفرة غير مسبوقة بالمحافظة من انسياب مرورى، ومناظر جمالية والمحافظة على الطراز المعمارى بالمحافظة.

أما عن التعاون مع شركة «غازتك»، فأوضح «الغندور»: «شركة الغاز طالبت بتطوير وتنفيذ أكثر من محطة بالمحافظة، على أن تكون جميع محطات الوقود بنموذج تصميمى موحد على مستوى المحافظة، وذلك بالتعاون مع شركة إينى الإيطالية، ونحن الآن ننهى جميع الأعمال فى زمن قياسى، بناءً على تكليفات المحافظ، وبالفعل تم الانتهاء من تصميم وإنشاء خزانات الوقود بالمحطات، وكذلك الهيكل المعدنى للمحطات الخاصة بشركة إينى، وذلك من خلال التصميم والإشراف فقط، أما التنفيذ فيتولى مسئوليته عدد من المقاولين التابعين لشركة غازتك».

وقال: «كما يتم العمل حاليًا على إنشاء محطتى وقود متكاملتين تابعتين لغازتك بمحافظتى الإسماعيلية وبنى سويف، وذلك على مساحة أكثر من 2000 متر، وغازتك تعتبر من الشركات المميزة التى تهتم بعمليات التطوير دائمًا، ولا مجال لديها إلا للعمل على رفع كفاءة المحطات، بجودة عالية تليق باسمها فى المدن والمحافظات، إذ تتابع بصفة مستمرة ما ننفذه من أعمال، وكذلك تضغط على المقاولين المنفذين للإنشاءات».

وأشار إلى أن الشركة نفذت الكثير من المشروعات الكبرى والقومية، ومنها الإشراف على تنفيذ 24١ عمارة ببورسعيد بجوار كلية التربية الرياضية، تتبع الإسكان الاجتماعى، وذلك بالاشتراك مع مديرية الإسكان بالمحافظة، تضم 5700 وحدة سكنية و84 وحدة تجارية، مضيفًا: «كما تم تنفيذ مشروع نادى القضاة ببورسعيد ونادى المعلمين ونادى بورسعيد للصيد ومبنى ونادٍ اجتماعى بنقابة المعلمين وأرض التعاونيات بحى بور فؤاد، وقرية سيجال السياحية بالغردقة (مبنى فندقى ومول تجارى ومركز غطس ونادٍ صحى ومبانٍ سكنية للعاملين)، وتطوير نادى الشرطة ببورفؤاد، وقرية الفردوس السياحية، ومبنى سنترال مبارك، ومبنى كلية التربية ومبنى كلية الصيدلة وأسوار كليتى الهندسة والتربية الرياضية».

وواصل: «كما تم تنفيذ مشروع إنشاء 44 عمارة سكنية ببورسعيد، و22 عمارة سكنية بمنطقة الحظائر غرب بورسعيد، إضافة إلى مشروع إنشاء المركز الطبى ومدرسة بمنطقة الـ44 عمارة، ومبنى كلية التربية الأساسى قسم الكيمياء، ومبنى مدرجات كلية الهندسة، والمدينة الجامعية بكلية الهندسة ببورسعيد، ومجمعات أسواق السمك والخضار».

وتابع: «نفذنا عددًا من المساجد ببورسعيد وشرم الشيخ، كما حصل المكتب على الكثير من شهادات الخبرة والتقدير من جهات عديدة دولية ومحلية».

وأكد أن محافظة بورسعيد لا توجد بها أى عقارات آيلة للسقوط، مؤكدًا أنها آمنة تمامًا، وتضم لجنتين، واحدة للطراز المعمارى والتى تحصر جميع المبانى ذات الطراز المعمارى، لأن بورسعيد تتميز بهذا الطراز الفرنسى القديم بشوارعها المنظمة وخطوط التنظيم والواجهات، ويوجد بها حصر كامل لهذه المنشآت، أما اللجنة الثانية فتخص التراث الأثرى ويتولى مسئوليتها أثريون، كما شكّل محافظ بورسعيد لجنة ثالثة للحفاظ على الطابع المعمارى للمحافظة.

وأشاد بالإنجازات التى ينفذها الرئيس عبدالفتاح السيسى على أرض الواقع، من شبكة طرق عملاقة أسهمت فى حل الكثير من المشكلات التى كانت تعوق الاستثمار وخاصة حركة التجارة ما بين دمياط وبورسعيد، إضافة إلى المحاور التى تم تنفيذها وكذلك الأنفاق، ويأتى ذلك بعد أن قضى الرئيس السيسى على البيروقراطية والاعتماد على أصحاب الخبرات والوطنيين، كما تم حل مشاكل العشوائيات بالكامل فى مصر.

ووجه «الغندور» رسالة إلى الرئيس السيسى، يؤكد خلالها أن الشعب المصرى يشعر الآن بحجم الأعمال التى تتم على أرض الواقع، فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تشهدها مصر، قائلًا: «أتمنى أن أكون جنديًا من جنود الرئيس المخلصين، دون أن يعلم بذلك، وذلك بعد أن شاهدنا جميعًا المجهود الجبار الذى يفعله فى مصر وإفريقيا والعالم من أجل مصر، ونجاحه فى لفت أنظار العالم تجاه مصر وتحسين صورتها الاقتصادية، حتى أصبحت الشركات العالمية من مختلف دول العالم تتهافت على الاستثمارات فى مصر وأصبح لنا اسم عالمى».

واختتم: «لذلك أى عمل يطلب منى كاستشارى من المحافظة، أنفذه على أكمل وجه دون أى مقابل، وأساعد أى شخص يساعد الرئيس دون مقابل، لأن الرئيس يستحق أن يحمل على الأعناق، فهو يعمل دون كلام ويعمل لإرضاء الله»، مؤكدًا أنه قلق جدًا من التعليم الخاص، إذ إنه لا بد من وجود رقابة صارمة عليه، لأنه يسحب الكوادر العلمية من الجامعات الحكومية.

وذكر أن الشركة يعمل بها نحو 60 عاملًا، منهم مهندسون وفنيون وعمال، كما توفر فرص عمل غير مباشرة لمئات العمال، إضافة إلى تنفيذ أعمال مبانٍ أخرى بالمحافظة.