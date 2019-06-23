كونتى: دعوة سالفيني للعمل مبكرا على ميزانية 2020 تتعلق بخطة الضريبة الثابتة

اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي، دعوة زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، إلى بدء العمل مبكرا على ميزانية 2020 على أنها محاولة محتملة للارتباط بخطة الضريبة الثابتة المثيرة للجدل.



وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أن كونتي يبدي قلقا حيال تلك الخطوة، ويعتزم مقابلة سالفيني ونائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو الأسبوع المقبل، من أجل الحصل على توضيح.



ويرى رئيس الوزراء أن سالفيني يسعى إلى التزام غير قابل لحل وسط بشأن البرنامج الضريبي لحزبه، أو جعل الإمكانية مفتوحة للتعجيل بأزمة سياسية والتحرك نحو انتخابات مبكرة في الخريف.



من ناحية أخرى، قال سالفيني إن خطة الضريبة الثابتة ستستمر "بوضوح"، وذلك في مقابلة مع تلفزيون "سكاي تي جي 24" اليوم الأحد.