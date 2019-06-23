أردوغان يقر بهزيمة حزبه في انتخابات إسطنبول

اعترف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بهزيمة مرشح حزبه علي يلديرم في انتخابات بلدية إسطنبول للمرة الثانية على التوالي.



وتقدم أردوغاون في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، بالتهنئة لمرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو لفوزه في انتخابات إسطنبول على يلدريم مرشح حزب العدالية والتنمية الحاكم.



وقال أردوغان "الإرادة الوطنية تجلّت مرة أخرى اليوم وأتمنى أن تعود نتيجة انتخابات بلدية إسطنبول بالخير على المدينة".



وأقر بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية بهزيمته المدوية في وقت سابق اليوم، مهنئا منافسه أكرم إمام أوغلو بفوزه برئاسة إسطنبول.



وقال يلدريم في كلمة له إن أكرم إمام أوغلو يتصدر الآن النتائج الأولية وأنه يتمنى له النجاح، وأن تركيا أظهرت نضوجًا في استخدام الديمقراطية.



وتخطى مرشح حزب الشعب الجمهوري، في إعادة انتخابات بلدية اسطنبول منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.



وتقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري بواقع 53.6% مقابل 45.4% لمرشح الحزب الحاكم بعد إحصاء 94.5% من الأصوات.