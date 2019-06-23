رئيس «غازتك»: نستهدف تحويل 15 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى فى 2019

- المهندس عبدالفتاح فرحات قال إن الشركة لديها ٩٠ محطة غاز.. وتسعى لإضافة 54 جديدة خلال 3 سنوات





■ بداية.. هل زادت عمليات تحويل السيارات إلى استخدام الغاز الطبيعى فى الآونة الأخيرة، خاصة بعد ارتفاع أسعار البنزين؟

■ ما المميزات التى يتسم بها الغاز الطبيعى، وتجعله وقودًا مناسبًا للمستهلك والدولة؟

■ كم يبلغ عدد السيارات التى تعمل حاليًا بالغاز الطبيعى فى مصر؟

■ ما أكثر أنواع السيارات التى تم تحويلها خلال الفترة الماضية؟

■ ماذا عن تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى، والفترة التى تستغرقها عملية التحويل؟

■ ما الفارق بين تحويل السيارة بنظام حقن الغاز الإلكترونى ونظام التحويل العادى؟

■ ماذا عن تحويل سيارات الميكروباص؟

■ يتخوف كثير من المواطنين من مسألة الأمان.. فهل أسطوانة الغاز الطبيعى التى يتم تركيبها فى السيارة آمنة أم خطرة؟

■ ما التسهيلات التى تقدمها «غازتك» للمواطنين الراغبين فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز؟

■ هل تعتقد أن شبكة محطات التموين بالجمهورية، كافية لتغطية هذا العدد من السيارات المحولة؟

■ كيف تتعاملون مع احتياجات المنشآت والأماكن البعيدة عن شبكة الغاز؟

■ كم تبلغ نسبة الإنتاج المحلى فى المكونات المستخدمة لتحويل السيارات؟

قال المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز «غازتك»، التابعة لقطاع البترول، إن الفترة الحالية تشهد إقبالًا متزايدًا على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، نظرًا لما تحققه من وفر كبير يصل إلى نحو 60% من تكلفة الاستهلاك الشهرى، فى ظل ارتفاع أسعار الوقود التقليدى السائل مقارنة بأسعار منتجات الوقود التقليدى السائل الحالية.وأشار «فرحات»، فى حواره مع «الدستور»، إلى سعى وزارة البترول جاهدة لتقديم تسهيلات متنوعة، بهدف تشجيع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، كاشفًا عن التوسع فى إنشاء محطات تموين وتحويل السيارات ومراكز الخدمة بمختلف المحافظات.وشدد على أن السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى، تحظى بنسب أمان مرتفعة للغاية، وأن تحويلها لا يستغرق أكثر من 4 ساعات كحد أقصى، مشيرًا إلى أن نظام التحويل يسمح للعميل بحرية التغيير بين نظامى الغاز والبنزين، نظرًا لعدم إدخال أى تغييرات على المحرك أو دورة الوقود الرئيسية.- وزارة البترول والثروة المعدنية كانت لها رؤية ثاقبة فى مسألة تسعير الغاز الطبيعى للسيارات عند اتخاذ قرارات رفع أسعار المنتجات البترولية منذ منتصف العام الماضى.واستهدفت استراتيجية الوزارة الحفاظ على فارق سعرى مناسب بين الغاز الطبيعى والوقود السائل، ما شكّل قوة دافعة كبيرة لتحفيز المواطنين على الاتجاه نحو تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى.وبالفعل توجهت الأنظار بقوة نحو الغاز الطبيعى بعد زيادة أسعار الوقود، وشهدت محطات ومراكز تحويل السيارات زيادة ملحوظة فى العملاء الراغبين فى التحول لاستخدام الغاز كوقود بديل ورخيص وآمن فى سياراتهم.كما ارتفعت نسبة تحويل السيارات الملاكى الحديثة، خاصة بعد انتشار محطات التموين بالغاز بمختلف المدن والمحافظات وسهولة تركيب أطقم التحويل اللازمة بالمراكز المتخصصة التابعة لشركات غاز السيارات.- الغاز الطبيعى المضغوط يعد من أفضل أنواع الوقود البديلة. فهو يتمتع بمميزات متعددة، فبالنسبة للمستهلك أو صاحب السيارة يسهم الغاز الطبيعى فى تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، وزيادة معدلات التوفير بنسب تتراوح ما بين 50٪ و60%.فمثلًا، يصل معدل التوفير لحوالى 825 جنيهًا شهريًا عند متوسط استهلاك يومى 10 لترات بنزين 80، فيما يصل معدل التوفير لحوالى 1200 جنيه شهريًا فى حالة استخدام بنزين 92. وبالتالى يمكن للعميل استرداد قيمة تحويل سيارته من مبلغ التوفير، فى استخدام الغاز الطبيعى خلال فترة من 4 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علمًا بأنه كلما زاد معدل استهلاكه اليومى من البنزين، قلت فترة استرداد هذه القيمة.أما بالنسبة للدولة، فإن استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات، هو مشروع قومى نظرًا لكونه يسهم فى تنفيذ سياسة ترشيد الطاقة، وخفض مخصصات الدعم الكبيرة التى يتم توجيهها للمنتجات البترولية السائلة، كما أنه يسهم بفاعلية فى تنفيذ سياسة الحفاظ على البيئة وجودة الهواء.- يصل إجمالى عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى فى مصر حاليًا إلى نحو 270 ألف سيارة، منها نحو 125 ألف سيارة حولتها شركة «غازتك» فى مراكز التحويل التابعة لها فى المحافظات المختلفة، والتى يبلغ عددها 35 مركزًا، ومن المخطط زيادتها إلى 40 مركزًا فى الفترة المقبلة، ما يعنى أننا أصحاب أعلى معدل لتحويل السيارات بين جميع الشركات العاملة فى هذا المجال.وفى ضوء الاهتمام الكبير من وزارة البترول، نستهدف فى «غازتك» تحويل 15 ألف سيارة إلى العمل بالغاز الطبيعى خلال 2019، ومن المخطط زيادتها إلى نحو 25 ألف سيارة، حال تفعيل القرار الإلزامى بعدم تجديد تراخيص السيارات الأجرة، إلا بعد تحويلها للعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى - بنزين».- السيارات الأجرة هى أكثر الأنواع التى تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى خلال الفترة الماضية، وتصل نسبتها لحوالى70% من إجمالى السيارات المحولة، نظرًا للتوفير الكبير الذى يحققه الغاز لمستخدمى هذه السيارات.كما أن هناك تزايدًا فى عدد السيارات الخاصة «الملاكى» التى يرغب أصحابها فى تحويلها للغاز مؤخرًا، خاصة بعد ارتفاع الفارق بين سعرى الغاز الطبيعى والبنزين وتطور تقنيات التحويل لجميع أنواع السيارات الحديثة.- تحويل السيارة يتم خلال فترة تستمر من ساعتين إلى 4 ساعات فقط حسب نوع السيارة، وتمنح الشركة ضمانًا على نظام التحويل ضد عيوب الصناعة لمدة 12 شهرًا، وتتراوح تكلفة التحويل بين 5 آلاف جنيه للسيارات «الكربراتير» وحوالى 7500 لسيارات الحقن الإلكترونى، بدون ضريبة القيمة المضافة.وللعميل حرية التغيير بين نظام الغاز والبنزين فى السيارة المحولة، إذ تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز، دون أى تعديل فى دورة الوقود الأساسية للسيارة أو فى دائرة البنزين.ويتم ذلك عبر تركيب طقم التحويل، وتثبيت أسطوانة الغاز، وتركيب جميع الوصلات بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائى «غاز طبيعى - بنزين» والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلوه السيارة، ولا يحدث أى تغيير أو تعديل فى أى جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.- يتسم تحويل السيارة العاملة بنظام حقن الغاز الإلكترونى، بالعديد من المميزات منها تقليل استهلاك الغاز، إذ يتم من خلال هذا النظام ضخ الغاز فى توقيت معين وبكميات محسوبة، خلافًا لنظام التحويل العادى، فيتم فيه ضخ الغاز باستمرار.كما أن نظام الحقن الإلكترونى يتيح إمكانية أعلى فى ضبط السيارة على الغاز فى جميع ظروف التشغيل، ما يؤدى لرفع كفاءة تشغيل السيارة على الغاز، وتقليل تكاليف الصيانة، فضلًا عن إمكانية رصد الأعطال من خلال نافذة برنامج الضبط.- سيارات الميكروباص هى شريحة مهمة فى وسائل النقل، وقد شاركت الشركة سابقًا فى مشروع استبدال وإحلال مركبات السرفيس القديمة بأخرى جديدة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ومحافظة القاهرة ووزارة البيئة.ولذا كان من أهم المقترحات التى تم التقدم بها عدم استيراد سيارات الميكروباص العاملة بالسولار، واستيراد الوحدات العاملة بالغاز الطبيعى أو العاملة بالبنزين لإمكانية تحويلها للعمل بالغاز فيما بعد.بالإضافة إلى ذلك، تم التقدم بمقترح وخطة عمل لمشروع تحويل عدد 50 ألف ميكروباص فى محافظات القاهرة الكبرى، للعمل بالغاز الطبيعى، وذلك من خلال إحلال سيارات الميكروباص العاملة بالسولار، بسيارات جديدة تعمل بالبنزين لتحويلها للعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى - بنزين».وتضمن المقترح منح مزايا تحفيزية لمالكى الميكروباص، لتشجيعهم على عملية الإحلال، بما يؤدى لاستعادتهم تكلفة السيارة الجديدة، وتكلفة تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى، من خلال الوفر الناتج عن الاستهلاك، بالإضافة إلى اقتراح تقديم حافز إضافى مقترح يسمح باستعادة كامل المبلغ فى فترة لا تتجاوز مدة الأقساط البنكية للسيارة.- تتعين أولًا الإشارة إلى أن الغاز الطبيعى آمن جدًا كوقود للسيارات. فهو لا يشتعل إلا تحت تركيز بنسبة معينة لا تتوافر فى الظروف الطبيعية أثناء التسريب.أما فيما يخص أسطوانة الغاز التى يتم تركيبها بالسيارة عند تحويلها، فإنها تكون مزودة بنظام غلق أوتوماتيكى، أو ما يعرف بصمام التسرب الزائد، ومهمته غلق الأسطوانة تمامًا لمنع تسرب الغاز الطبيعى.بالإضافة إلى ذلك، تخضع أسطوانات الغاز لاختبارات فحص دورية لإعادة صلاحيتها كل 3 سنوات، من خلال مراكز الاختبار المعتمدة بشركة «غازتك» ويجرى تعريضها لضغط مرتفع يعادل مرة ونصف ضغط التشغيل مع الفحص بأجهزة الموجات الصوتية للتأكد من سلامتها خلال فترة خدمتها.- نقدم تسهيلات للعملاء فى سداد قيمة التحويل، من خلال أنظمة للتقسيط بدون مقدم وبدون فوائد، ومن خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث «كهرباء - غاز - مياه»، كما يتم منح هدايا فورية للعملاء عند السداد النقدى.كما أن الشركة تعاونت خلال السنوات الماضية، مع جهاز تنمية المشروعات لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، من خلال توفير قروض ميسرة لمالكى السيارات لتحويلها للعمل بالغاز بأقل فائدة وأطول فترة سداد، وتم بالفعل توقيع 4 تعاقدات مع الجهاز خلال 2018 لتمويل تحويل 6 آلاف سيارة بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون جنيه.كما قامت الشركة بتوقيع التعاقد الخامس على مرحلتين مع الجهاز، بقيمة 20 مليون جنيه لتمويل تحويل عدد 4000 سيارة إضافية للعمل بالغاز الطبيعى، بقروض ميسرة لمالكى السيارات، وجار التنسيق معهم من أجل توقيع مرحلة تمويل جديدة بقيمة ٤٠ مليون جنيه خلال العام الحالى.- السوق المصرية تتمتع بتوافر بنية أساسية متطورة، وشبكة جيدة من محطات التموين بالغاز الطبيعى، ويصل عدد محطات التموين بها إلى نحو 187 محطة منها 90 محطة تابعة لشركة «غازتك»، وهى تنتشر فى العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وقادرة على امتصاص أى زيادة فى أعداد السيارات العاملة بالغاز.وتتيح محطات ومراكز الشركة، توفير عدد كبير من فرص العمل فى مختلف محافظات الجمهورية، وما يتضمنه ذلك من توجه قومى واقتصادى، من شأنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ووفقًا لتعليمات المهندس وزير البترول، قامت الشركة ببذل جهود واسعة لتطوير خدمات التموين، وزيادة منافذ توزيع الوقود للجمهور بمختلف المحافظات.وتم فى هذا الخصوص، تعزيز التعاون مع شركة «إينى» العالمية التى تعد شريكًا رئيسيًا فى رأسمال «غازتك»، ووقعنا اتفاقية معها لإنشاء محطات نموذجية للتموين بالوقود السائل تحمل علامة «إينى» العالمية فى مختلف المدن والمحافظات فى مصر، وتعمل طبقًا لأحدث المواصفات الفنية والإدارية والتنفيذية المطبقة بمحطات الشركة العالمية، وسوف يتم تشغيل هذه المحطات من خلال عمالة «غازتك» المدربة.بالإضافة إلى ذلك، من المخطط إنشاء محطات تقدم خدمات تموين متكاملة بالوقود السائل والغاز الطبيعى، بالإضافة لتسهيلات الشحن للسيارات الكهربائية وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال.وفى إطار الشراكة مع شركة «إينى» العالمية، وطبقًا لخطط التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى، وإلزام السيارات الأجرة بالتحول لاستخدام الغاز الطبيعى، أعدت «غازتك» خطة تنفيذية خلال السنوات الثلاث المقبلة للتوسع فى إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعى والوقود السائل، بإجمالى 54 محطة تموين سيارات بخدماتها فى العديد من المدن والمحافظات والطرق الرئيسية.- الشركة قامت بتنفيذ تقنيات جديدة، وتطبيقات حديثة ومتنوعة فى استخدامات الغاز الطبيعى المضغوط، وتعد «غازتك» أول شركة فى مصر والشرق الأوسط تقوم بتنفيذ مشروع نقل الغاز الطبيعى المضغوط إلى مناطق ومنشآت تجارية وصناعية بعيدة عن نطاق شبكات الغاز الطبيعى، وذلك بواسطة حاويات متنقلة تقودها عمالة الشركة المدربة.ونجحت الشركة فى تنفيذ هذا المشروع، لإمداد أحد الفنادق بالغردقة، والذى يبعد عن شبكة الغاز الطبيعى، باحتياجاته من الغاز يوميًا عن طريق ناقلتين للغاز، هذا بالإضافة إلى تجهيز وتغذية أحد مصانع الحديد والصلب التابعة لشركة «حديد مصر» باحتياجاته من الغاز الطبيعى المضغوط.من ناحية أخرى، تم التعاون مع إحدى شركات التوزيع لتنفيذ أول مشروع لنقل الغاز الطبيعى المضغوط إلى أحد الأحياء السكنية بالقاهرة، لحين الانتهاء من أعمال خط الغاز المغذى للمشروع، بالإضافة إلى دراسة تنفيذ مشروع آخر لتغذية بعض المنشآت الصناعية، وإنشاء محطة تموين للناقلات والشاحنات فى شبه جزيرة سيناء.ولفتح أسواق خارجية، وقعت شركة «غازتك» مذكرات تفاهم لإنشاء محطات تموين ونقل للغاز الطبيعى المضغوط، من أجل تغـذيـة الأنشطة الصناعيـة والتجاريـة بالمملكة الأردنية عبر استخدام تكنولوجيا Mother-Daughter Station، مع عمل الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة بالتعاون مع الشركات الشقيقة فى قطاع البترول.- معظم مكونات صناعة غاز السيارات من محطات التموين، وأطقم التحويل، وأسطوانات الغاز الطبيعى، يجرى استيرادها من الخارج، لأن تصنيع هذه المكونات والمعدات يحتاج إلى تقنيات عالية ومتخصصة غير متوافرة محليًا فى الوقت الحالى. ونقوم حاليًا بدراسة إمكانية تصنيع أطقم التحويل محليًا، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وبعض شركات تصنيع الأسطوانات العالمية. وتجدر الإشارة فى هذا الخصوص، إلى أن توطين التكنولوجيا فى هذا المجال يحتاج لجهود واسعة واستثمارات كبيرة، وأن زيادة عدد السيارات العاملة بالغاز هى التى ستدفع جهود التصنيع ونقل المعرفة الفنية بهذا المجال، خاصة أن مصر لديها الكوادر الفنية اللازمة وعالية الكفاءة، لتحقيق معدلات تقدم سريعة فى هذا القطاع.