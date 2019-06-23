محمد ولد الغزواني يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية الموريتانية
أظهرت النتائج التي تعلنها اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا تباعا منذ ظهر اليوم الأحد، تصدر المرشح الرئاسي محمد ولد الغزواني، في السباق الرئاسي بنسبة 51.88% بعد فرز 97.98% من صناديق الاقتراع.
وتصدر محمد ولد الغزواني السباق بحصوله على 473 ألف و366 صوتا بنسبة 51.88 %، وجاء بيرام الداه أعبيد في المركز الثاني بعد الحصول على 170 ألف و77 صوتا بنسبة 18.64% من الأصوات، وجاء تاليا له سيدي محمد ولد بو بكر بـ 163 و600 صوت بنسبة 17.93%.
وبلغت نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات 62.67 %.