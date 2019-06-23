"الري": 5.3 مليون متر مياه من محطة تحلية الجلالة

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، استراتيجية للتعامل مع التحديات المائية ترتكز على أربعة محاور، مع تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وتتضمن التنقية للحفاظ على نوعية المياه، ومنها المشروعات العملاقة الجاري دراستها لمعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدمها مرة أخري في سد العجز المائي، والترشيد من خلال تحسين نظم الري وخفض نسب البخر وتقليل الفاقد من الشبكات واستنباط محاصيل أقل استهلاكا للمياه وأكثر تحملا للمملوحة وارتفاع درجات الحرارة.



وأوضح وزير الري، أن مدينة الجلالة تعتمد على تحلية مياه البحر المنتجة من محطة تحلية الجلالة بطاقة إنتاجية 150 ألف متر مكعب يوميا، أي حوالي أكثر من 5.3 مليون متر مكعب سنويا وهو النهج الذي اتخذته الدولة بتحلية مياه البحر لتوفير احتياجات المدن الساحلية وسوف يتم معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في اعمال الموقع العام.



وأكد أن الخطة تتضمن تنمية الموارد المائية من خلال اعتماد التنمية في ساحلي البحر الأحمر والمتوسط على تحلية مياه البحر لسد العجز المائي، وإنشاء مجموعة من السدود لحصاد أي كميات أمطار، وتهيئة البيئة المناسبة من خلال تحديث التشريعات.