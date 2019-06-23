إنجلترا تسحق الكاميرون في كأس العالم للسيدات وسط غضب تجاه حكم الفيديو

تأهلت إنجلترا إلى دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم للسيدات بفوزها 3-صفر على الكاميرون اليوم الأحد في مباراة مثيرة وسط غضب المنتخب الافريقي تجاه حكم الفيديو المساعد بشأن بعض القرارات.



وتقدمت إنجلترا في الدقيقة 14 بتسديدة منخفضة لمست القائم من ستيفاني هاوتون من ركلة حرة غير مباشرة من داخل منطقة الجزاء بعد إمساك أنيت نجو ندوم حارسة الكاميرون بالكرة بعد تمريرة من زميلتها أوجستين إجانج.



وأضافت المهاجمة إيلن وايت هدفها الرابع في البطولة بعد تمريرة من المدافعة لوسي برونز وأكد حكم الفيديو أنها لم تكن في موقف تسلل عقب إلغاء الهدف في البداية.



وأغضب هذا لاعبات الكاميرون اللاتي بدا أنهن يرفضن استكمال المباراة وسط مناقشات مع الحكم وإشارتهن إلى شاشة الملعب لمشاهدة الإعادة.



ونجح آلان دجيمفا مدرب الكاميرون في تهدئة لاعباته لكن الغضب زاد مرة أخرى في الشوط الثاني بعد تقليص أجارا نتشوت الفارق.



وتم إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد وسط دموع المهاجمة الكاميرونية.



وحسمت إنجلترا الفوز بالهدف الثالث بتسديدة أليكس جرينوود المباشرة بعد ركلة ركنية في الدقيقة 58.



وتلعب إنجلترا في دور الثمانية في لوهافر ضد النرويج التي تغلبت على استراليا بركلات الترجيح أمس السبت.