المغربي مبارك بوصوفة: حققنا الأهم بالفوز على ناميبيا

أعرب مبارك بوصوفة لاعب منتخب المغرب، عن سعادته بتتويجه بجائرة أفضل لاعب في مباراة منتخبي المغرب وناميبيا في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019).

وكان المنتخب المغربي حقق فوزا صعبا على ناميبيا بهدف نظيف على استاد السلام بالقاهرة مساء اليوم، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للبطولة الإفريقية.

وقال بوصوفة، في تصريحات عقب اللقاء، إن المباراة كانت صعبة، مشيرا إلى أن منتخب المغرب حقق الأهم وهو تحقيق الانتصار.

وأضاف بوصوفة: "منتخب ناميبيا جيد ومنظم للغاية، ودائما المباريات الأولى في المسابقة تكون صعبة.. هناك أكثر من لاعب مغربي قدم أداء مميزا.. وسنعمل على علاج الأخطاء في المباريات القادمة.. وسنستعد من الغد لمواجهة كوت ديفوار".

