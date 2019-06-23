جامعة الإسكندرية تشيد بالمظهر الحضاري للمحافظة خلال استضافتها أمم أفريقيا

وجه مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، الشكر لمحافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، على المظهر الحضاري المشرف الذي ظهرت به الإسكندرية خلال استضافة جماهير ومباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية.



وأكد المحافظ خلال مشاركته في أعمال المجلس، أن ما تم الانتهاء منه من أعمال تطوير هي نموذج لما سيتم تطبيقه بباقي المناطق لإعادة الإسكندرية لسابق عهدها.



وأشار إلى أنه تم اختيار 10 مناطق منها محطة الرمل و9 مناطق سكنية سيتم اختيارها من أحياء الإسكندرية بمستوياتها المختلفة لرفع كفاءتها وإعادة المظهر الحضاري والرونق المعهود لها.