بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

نجوى غراب.. سباحة مصرية تشارك في بطولة عالمية فوق الـ75

«نجوى غراب» سباحة مصرية تجاوزت السادسة والسبعين من عمرها لكنها تحمل روحًا لفتاة في العشرين حققت 7 ميداليات عالمية وتسعى للمشاركة في بطولة كوريا الجنوبية للألعاب المائية 2019. بدأت السباحة في سن ...