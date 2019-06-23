رئيس وزراء كمبوديا يشرف على عملية إنقاذ بموقع انهيار مبنى غربي البلاد

أعلن رئيس وزراء كمبوديا، هون سين، أنه سيشرف على عملية الإنقاذ التي تجرى في موقع حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء ببلدة سيهانوكفيل الساحلية غربي البلاد، وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن 19 شخصًا وإصابة 24 آخرين بجروح.

وقال سين - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد - إنه متجه إلى البلدة التي تعد منتجعا سياحيا وشهدت انهيار المبنى المكون من سبعة طوابق في وقت سابق أمس السبت على العشرات من العمال الذين كانوا نائمين - آنذاك - داخله.

وأفادت السلطات المحلية بأنه تم إزالة نصف الحطام والأنقاض من موقع الحادث.

وأشارت الشبكة إلى أن عمال الإنقاذ كانوا يحفرون الأنقاض التي بها معادن ملتوية وحطام أسمنتي؛ بحثًُا عن جثامين مدفونة حيث إن آخر جثمان تم انتشاله كان مساء اليوم.

ولم تتضح بعد أسباب وقوع الحادث بهذا المبنى الذي كان قد تم الانتهاء من 70% إلى 80% من الأعمال الإنشائية به.