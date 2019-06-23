انطلاق فعاليات مهرجان الأسر الجامعية الصيفي.. الجمعة

تطلق أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية برعاية الأنبا موسى أسقف الشباب صباح الجمعة المقبل فعاليات افتتاح مهرجان الأسر الجامعية الصيفي لعام 2019 والذي يقام بمدرسة نوتردام.



ويشارك في احتفالية الافتتاح عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من بينهم الأنبا موسى والأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالوقت الحالي برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الاباء الرسل المقرر ان تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدا في يوم 12 من يوليو المقبل.



وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين اصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا وحتى 48 يومًا، ولتعود الكنيسة لطقسها السنوي مجددًا في صوم الرسل عقب 55 يومًا من الصلوات ذات النغمة الفرايحي خلال ايام الخماسين المقدسة.

