توريد 135 ألفًا و412 طن أقماح لشون وصوامع محافظة كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ اليوم الأحد أن المحافظة وردت 135 ألفا و412 طنا و805 كجم من الأقماح المحلية للصوامع والشون بنطاق المحافظة وذلك منذ انطلاق موسم توريد الأقماح المحلية لعام 2019 بدايةً من 15 أبريل الماضي وحتى الآن.

وقال محافظ كفر الشيخ إن الرصيد السابق الذي تم توريده خلال الأيام الأخيرة بلغ 135 ألفا و308 طنا و28 كجم وإجمالي الكمية الموردة آخر يوم بلغت 104 طنا و777 كجم، ليصل إجمالى ما تم توريده حتى الآن من الأقماح على مستوى المحافظة 135 ألفا و412 طنا و805 كجم، تضمنت: "83 ألفا و221 طنا و849 كجم للشركة المصرية للصوامع والغلال، و27 ألفا و334 طنا و179 كجم بشون فرع البنك الزراعي، و24 ألفا و856 طنا و777 كجم إلى قطاع مطاحن كفر الشيخ، مؤكدًا انتظام أعمال التوريد بشكل يومي حتى نهاية موسم التوريد في 15 يوليو المقبل.

وأوضح أن الأسعار المقررة لتوريد الأقماح المحلية هذا العام هي: " 655 جنيها للإردب (١٥٠ كجم)، درجة نقاوة 22.5 قيراط، و670 جنيها للإردب درجة نقاوة 23 قيراط، و685 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23.5 قيراط، مشيرا إلى أنه لا يمكن استقبال الأصناف المنزرعة التي تقل جودتها عن 22%.

وقال طه إن سداد القيم المالية للمزارعين يتم خلال 48 ساعة من التوريد تسهيلًا عليهم، وأهاب بالمزارعين باستمرار تنظيم عملية التوريد وعملية التسويق، وتوافر الأجولة الجديدة لنقل القمح أثناء التوريد، ليكون موسم حصاد رائع.

وأضاف أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء نقاط لتجميع محصول القمح من المزارعين، بحيث تكون قريبة من الحقول، ويتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع، وذلك للتيسير على المزارعين وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية، مع نزول كافة قيادات ومسئولي المراكز والمدن، إلى المزارعين في الحقول والمتابعة المستمرة والدورية، وتشكيل لجان فرعية لعلاج المشكلات التي تواجه المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد حتى لا يحدث تكدس أمام الشون.