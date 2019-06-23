النقاز ينتظم في تدريبات الزمالك بعد عودته من تونس

عاد التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادما من تونس بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني للفريق.



وانتظم في التدريبات الجماعية للفريق على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بشكل طبيعي استعدادا للمباريات المقبلة.



وفي سياق اخر اجتمع خالد جلال المدير الفني للفريق مع عبدالحميد بسيوني المدرب العام وأيمن حافظ المنسق العام للفريق من أجل الاتفاق حول تفاصيل معسكر الفريق المقبل بأكتوبر.



ووضع الجهاز الفني خطط الإعداد للفريق في المعسكر قبل السفر لقبرص بعدها للدخول لمعسكر مغلق، وتوضيح أهداف المعسكرين لتجهيز الفريق لمباريات الحسم المتبقيه في الدوري.