مشروع لتحديث بيانات خزانات المياه الجوفية

تفقد المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، الآبار الجوفية بمحافظة الوادى الجديد، لمتابعة الأعمال الخاصة بالآبار الجوفية، ومشاهدة جهاز التحكم ودراسة إمكانية تحديث الخزانات بكافة المناطق بها، بالإضافة إلى تفقد المعمل المركزى بالخارجة.



وقال المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، إنه تم البدء فى إجراء الدراسات الخاصة بتنفيذ مشروع تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمياه الجوفية على مستوى الجمهورية، وتحويل الخرائط الخاصة بمواقع الأبار الجوفية فى مختلف المناطق إلى خرائط رقمية وتحديثها باستمرار من خلال وسائل المسح الجوى لتقييم كميات وخصائص المخزون الجوفى.