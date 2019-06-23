البابا تواضروس يشارك في احتفالية "جمعية التراث الوطني"

يشارك قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الاثنين المقبل في احتفالية "أوبرا مصر الطريق" برعاية جميعة التراث الوطني "نهرا" بمناسبة عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر بمركز المنارة للمؤتمرات، ويترأس الاحتفالية المايسترو جورج قلادة، بحضور عدد من الشخصيات العامة.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الآباء الرسل المقرر أن تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدا في يوم 12 من يوليو المقبل.

