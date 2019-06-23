مدرب ناميبيا: نستحق التعادل أمام المغرب

أكد ريكاردو مانيتي المدير الفني للمنتخب الناميبي، أن منتخب بلاده استغرق وقتا كثيرا للحضور إلى مصر، وأوضح أن فريقه في مجموعة الموت، والجميع يعلم ذلك.



وقال مانيتي في المؤتمر الصحفي: "فريقي الأقل حظًا في المجموعة، ومعظم اللاعبين يلعبون في دوريات أفريقية، وفخور بالمستوى والأداء في المباراة، وحزين لأننا لم نحصل على نقطة من المغرب رغم أننا كنا نستحق نتيجة التعادل رغم تلقي هدف في نهاية المباراة".



وأوضح المدير الفني أن فريقه يحتاج لعنصر الخبرة في الفترة المقبلة ليساعد الفريق.



وحقق المنتخب المغربي فوزه الأول في بطولة الأمم الإفريقية، 2019 في مصر، أمام المنتخب الناميبي في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، عن طريق هدف عسكي سجله مدافع ناميبيا في مرماه.