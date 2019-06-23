وزير الخارجية الأمريكية يزور السعودية والإمارات اليوم

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، أنه سيبدأ اليوم جولة خليجية يزور خلالها السعودية والإمارات لبحث التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وشركائها بمنطقة الشرق الأوسط.



وقال بومبيو في تصريحات له بشأن الجولة الخليجية "زيارتي للسعودية والإمارات تؤكد التحالف الاستراتيجي مع حلفائنا"، وذلك وفق قناة "العربية".



وبدأ المبعوث الأمريكي بشأن إيران، بريان هوك، منذ الأربعاء الماضي جولة خليجية، لبحث المستجدات في المنطقة، وتشمل كلا من السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، والكويت والبحرين.



ويتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب، من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015، ورد ايران على استهداف حركة الملاحة البحرية الدولية واستهداف ناقلات النفط والمصالح الأمريكية بالشرق الأوسط.

