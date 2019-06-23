مبارك بوصوفة يحصد لقب رجل مباراة المغرب وناميبيا

اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس أمم إفريقيا، اللاعب المغربي مبارك بوصوفة، كأفضل لاعب في مباراة المغرب وناميبيا، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب السلام.



وحقق المنتخب المغربي فوزه الأول في بطولة الأمم الإفريقية، توتال 2019 في مصر، أمام المنتخب الناميبي في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، عن طريق هدف عسكي سجله مدافع ناميبيا في مرماه.



جاءت أحداث الشوط الأول من المباراة في مستوى أقل من المتوسط، حيث تبادل الفريقان السيطرة على الكرة في وسط الملعب دون تشكيلة أي خطورة على المرميين، لتنتهي الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي.



الشوط الثاني جاءت المباراة جيدة من الناحية الفنية وشهدت هجوما مفتوحا من الجانبين، وفي الوقت القاتل سجل المغرب هدف الفوز واللقاء الوحيد عن طريق النيران الصديقة بواسطة إتامونوا كيميني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90.



وقدم اللاعب المغربي مستوى طيبا في المباراة، واستحق الجائزة التي تقدمها الشركة الراعية، بالتنسيق مع اللجنة الفنية للبطولة.