داني ألفيس يترك باريس سان جيرمان

أعلن داني ألفيس أنه سيترك باريس سان جيرمان اليوم الأحد بعد ساعات فقط من المشاركة مع البرازيل في الفوز 5-صفر على بيرو في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم وتسجيل هدف.

وانضم الظهير الأيمن إلى النادي الفرنسي في 2017 بعد أن لعب لأشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس، لكنه لم يكشف عن خطوته التالية عقب مغادرة باريس.

وأوضح النادي في وقت لاحق أن الطرفين اتفقا على عدم تجديد التعاقد.

وكتب ألفيس (36 عاما) على إنستجرام "تنتهي دورة أخرى في حياتي اليوم، وهي دورة مليئة بالانتصارات وبها الكثير من الخبرات.

"أود توجيه الشكر إلى أسرة باريس سان جيرمان على الفرصة التي أتيحت لنا معا لبناء صفحة في تاريخ النادي".

وفاز ألفيس، الذي أصبح قائدا للمنتخب البرازيلي بدلا من نيمار في كوبا أمريكا الشهر الماضي، بالدوري الفرنسي مرتين وكأس فرنسا مرة واحدة في موسمين باستاد بارك دي برينس.

وكال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان المديح لألفيس، الذي أحرز ثمانية أهداف وصنع 18 خلال فترته مع الفريق، "لاحترافيته وخبرته" التي جلبها للفريق.

وأضاف: "نحن سعداء بأننا كنا نملك لاعبا صاحب موهبة وخبرة مثل داني ألفيس لمدة موسمين هنا في باريس سان جيرمان. قبل عامين وبعد الخبرة التي اكتسبها في إسبانيا وإيطاليا اختار داني باريس سان جيرمان عندما أراد تحديا جديدا".

وتابع الخليفي: "نحن سعداء برحيل لاعب يملك هذه الخبرة بعد فوزه بالألقاب معنا. أتمنى له كل التوفيق في التحدي المقبل".

