مرشح المعارضة أوغلو: انتخابات إسطنبول بداية جديدة لتركيا

أعلن مرشح حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أكرم إمام أوغلو، مساء اليوم، فوزه على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم على يلدريم في انتخابات بلدية إسطنبول للمرة الثانية.



وقال مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض في كلمة له إن انتخابات إسطنبول اليوم ستساهم في تعزيز العملية الديمقراطية في عموم تركيا.



وأضاف أكرم إمام أوغلو "لتكن نتيجة هذه الانتخابات خيرًا لبلدنا وللعالم".



واعتبر مرشح المعارضة أوغلو فوزه في انتخابات اسطنبول بانه "بداية جديدة" لتركيا.



وأقر بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بهزيمته المدوية، مهنئا منافسه أكرم إمام أوغلو بفوزه برئاسة إسطنبول.



وتقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري التركي، في إعادة انتخابات بلدية اسطنبول على منافسه لمرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.



وتقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري بواقع 53.6% مقابل 45.4% لمرشح الحزب الحاكم بعد إحصاء 94.5% من الأصوات.