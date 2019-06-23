"الهضيبي": "الوفد" يحشد الجماهير لحضور مباريات كأس الأمم

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن لجنة الشباب بحزب الوفد ستعمل على حشد الجماهير خلال فترة بطولة كأس الأمم الإفريقية، لحضور مباريات الفرق الأخري المشاركة في البطولة المقامة على الأراضي المصرية.



وأضاف "الهضيبي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن افتتاح البطولة الإفريقية أبهر جميع المتابعين حول العالم، مشيدا بقدرة الدولة على تنظيم البطولة في مدة قليلة وخروجها بهذه الصورة الرائعة، لافتًا إلى أن هناك عددا من المتطوعين من شباب الحزب يشاركون في الإجراءات التنظيمية للبطولة.



وأوضح أن الحزب سينظم ساحات كبيرة لمشاهدة مباريات مصر المقبلة عن طريق أمانات الحزب في المحافظات، بالإضافة إلى فتح أبواب الحزب بمقره الرئيسي أمام الجماهير.