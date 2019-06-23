القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:04 م

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب
02:59 م

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي
11:35 ص

قبل التصويت.. حسن طلب: جابر عصفور لن يتحمل هزيمة رابعة
05:22 م

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية
04:14 م

رسائل السيسي لرئيس موزمبيق

12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

سياسي
الأحد 23/يونيو/2019 - 06:34 م

"الهضيبي": "الوفد" يحشد الجماهير لحضور مباريات كأس الأمم

الدكتور ياسر الهضيبي
الدكتور ياسر الهضيبي
إسلام نصير
dostor.org/2683855

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن لجنة الشباب بحزب الوفد ستعمل على حشد الجماهير خلال فترة بطولة كأس الأمم الإفريقية، لحضور مباريات الفرق الأخري المشاركة في البطولة المقامة على الأراضي المصرية.

وأضاف "الهضيبي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن افتتاح البطولة الإفريقية أبهر جميع المتابعين حول العالم، مشيدا بقدرة الدولة على تنظيم البطولة في مدة قليلة وخروجها بهذه الصورة الرائعة، لافتًا إلى أن هناك عددا من المتطوعين من شباب الحزب يشاركون في الإجراءات التنظيمية للبطولة.

وأوضح أن الحزب سينظم ساحات كبيرة لمشاهدة مباريات مصر المقبلة عن طريق أمانات الحزب في المحافظات، بالإضافة إلى فتح أبواب الحزب بمقره الرئيسي أمام الجماهير.

اقرأ أيضًا
منذ أكثر من شهرين

"الوطنية للانتخابات": نتعهد أن ندير الاستفتاء بضمير القاضى

منذ 12 شهر

اليوم.. البرلمان يحسم الخلاف بين الأزهر والأوقاف حول الفتوى العامة

منذ 12 شهر

غدًا.. التحالف السياسى المصرى ينظم احتفالية بمناسبة 30 يونيو

منذ سنة

برنامج ديني يتصدر قائمة "الأسوأ" في رمضان 2018

منذ سنة و نصف

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ سنة و نصف

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

الآن

حقيقة سحب هواتف لاعبي المنتخب الوطني

ميريام فارس تعتذر للشعب المصري

صور.. تفاصيل ضبط أكبر شحنة أقراص مخدرة ثمنها 200 مليون جنيه

"الأعلى للثقافة" يعلن أسماء الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية

ads
ads
الأكثر قراءة

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

الضحايا يتحدثون لـ«الدستور».. ما هي حقيقة تسمم البطيخ؟

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 27% والبيض 35%

للمرة الثانية.. هزيمة مرشح حزب أردوغان في انتخابات إسطنبول

ألبومات الصور

قومى المرأة ببنى سويف ينظم لقاءً توعويا عن "ختان الإناث"

نجوى غراب.. سباحة مصرية تشارك في بطولة عالمية فوق الـ75

بالصور.. ضبط 300 كيلو أسماك مجمدة منتهية الصلاحية فى الأقصر

مباراة الكونغو وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

رياضة

المغربي مبارك بوصوفة: حققنا الأهم بالفوز على ناميبيا

النقاز ينتظم في تدريبات الزمالك بعد عودته من تونس

مدرب ناميبيا: نستحق التعادل أمام المغرب

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

الضحايا يتحدثون لـ«الدستور».. ما هي حقيقة تسمم البطيخ؟

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 27% والبيض 35%

للمرة الثانية.. هزيمة مرشح حزب أردوغان في انتخابات إسطنبول

الرئيس نيوز

مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي على يد حارسه الشخصي

عبد الرحمن مقلد: فوزي بـ"التشجيعية" رسالة بأن الشعر مازال يحيا

لماذا طلب وزير المالية حذف "أكذوبة فائض الموازنة" من مضبطة النواب؟

"السجيني" يطالب بإعادة هيكلة وتطوير بعض الهيئات "الخاسرة"

"زايد" تبحث مع محافظ "جنوب سيناء" تطوير المنظومة الصحية

كشكول

انفوجراف.. تنسيق 2019.. الحدود الدنيا للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة والأهلية

جامعة الإسكندرية تعلن موعد إعلان نتيجة نهاية العام

جامعة طنطا تستضيف خبراء مشروعات التطوير بالتعليم العالي

جامعة الإسكندرية: إعفاء المصروفات لطلاب ذوى الاحتياجات وغير القادرين

جامعة الإسكندرية تعلن موعد التحويل بين الكليات

الأمصار

بوريس جونسون يواجه انتقادات بسبب "صديقته"

الكويت توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء بعثة له في البلاد

نيمار يحدد مصيره برسالة "واتسآب"

"التهاب الدماغ" يودي بحياة 146 طفلا في ولاية بيهار الهندية

الدفاع الجزائرية: إرهابي مطلوب يسلم نفسه للسلطات

مرايا الابداع

كبسولة الأحلام المخبأة

جبل الحكايات

ads
منوعات

أسد بحر عدواني يهاجم فتاة في أمريكا

حلزون يعطل حركة عشرات القطارات في اليابان

أب يرسم "وشم الغرز الجراحية" تعاطفا مع ابنه المريض

الصحة

خبراء: ضعف المناعة وراء انتشار حمى الضنك في سنغافورة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎