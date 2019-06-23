رئيس"النواب العراقي" يبحث مع السفير البريطاني تطورات الأوضاع

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، مع القائم بأعمال السفارة البريطانية جون تاكنت تطورات الوضع الإقليمي والحفاظ على استقرار المنطقة.



وقال بيان لمكتب الحلبوسي، أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الوضع الإقليمي، والتأكيد على أهمية التهدئة والابتعاد عن التصعيد، والحفاظ على استقرار المنطقة.



وبحث الجانبان أهمية معالجة أسباب ظهور التنظيمات المتطرفة، وإنهاء ملف النازحين بتكثيف جهود العمل؛ لإعادة العوائل النازحة إلى مناطق سكنها، وتوفير البنى التحتية اللازمة لتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة.



وناقش اللقاء ملف إكمال الحقيبة الوزارية، وضرورة العمل الجاد لتنفيذ البرنامج الحكومي وتحسين الخدمات للمواطنين.