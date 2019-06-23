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الأحد 23/يونيو/2019 - 06:24 م

ترودو يدعو الناخبين المسلمين للمشاركة بفعالية في الاننتخابات الفيدرالية

رئيس الوزراء الكندي،
رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو
ا ش ا
dostor.org/2683843

دعا رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، الكنديين المسلمين إلى المشاركة بفعالية في الانتخابات الفيدرالية القادمة في شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أن هذه هى الطريقة الوحيدة لضمان عدم إظهار الأحزاب الرئيسية للخوف والانقسام.
جاءت مطالبة ترودو من المسلمين الكنديين، خلال مأدبة عشاء أقامتها جمعية الكنديين المسلمين، التي تضم نحو 1500 ناشط سياسي، حضرها ترودو وزعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاجميت سينج، ووزير الهجرة واللاجئين والمواطنة أحمد حسين، ووزيرة التنمية الدولية مريم منصف، وعمدة تورنتو جون توري، والعديد من النواب.
وحث رئيس الوزراء وزعيم الحزب الليبرالي الحاكم، المسلمين أعضاء حزب "المحافظين" على المشاركة في الحملة الانتخابية المقبلة لضمان أن حزب المحافظين "لن يكرر مرة أخرى" سياسات الخوف والانقسام ضد المجتمع.
وأضاف: "إذا كنا نريد أن تمضي كندا قدما وتنهض وتحتل المكانة التي تستحقها، فرجائي منكم أن تبذلوا قصارى جهدكم من أجل الانتخابات. لا أقول لكم صوتوا لحزبي فقط، بل أخبروا إخوانكم المسلمين الذين يصوتون لحزب المحافظين أن يقوموا بواجبهم".
وقال ترودو: "أريدكم أن تشجعوا المسلمين المحافظين على الخروج ومساعدة مرشحهم المحافظ المحلي، على الوصول إلى الناخبين. أريدكم أن تجعلوا المتطوعين المسلمين مهمين للمحافظين. حتى لا يفكر أي حزب سائد في كندا مرة أخرى في أنه فكرة جيدة إذكاء المخاوف والانقسامات ضد المسلمين أو أي مجموعة أخرى من الكنديين".
وأضاف: "حكومتنا ستقف دائما معكم ومع جميع الكنديين المسلمين في إدانة "الإسلاموفوبيا" وجميع أشكال الكراهية في الداخل والخارج".

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