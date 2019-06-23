محافظ السويس يلتقي رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم

التقى محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، اليوم الأحد، الدكتور وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم.

رحب المحافظ، خلال اللقاء، ببعثة منتخب تونس المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليا بمصر، مؤكدا دعمه الكامل لمنتخب "نسور قرطاج" وتمنياته باستمرارهم في المنافسة حتى الوصول إلى نهائي البطولة.

من جانبه، قدم الجريء كل الشكر للدولة المصرية متمثلة في محافظ السويس على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيدا بالتجهيز الرائع للبطولة في وقت قياسي.

يذكر أن منتخب تونس يلعب في المجموعة الخامسة بالبطولة القارية التي تضم منتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا، وتقام مبارياتها على ملعب السويس الجديد.

