الأرصاد: بدء موجة حارة جديدة اليوم وتستمر حتى الجمعة المقبلة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستشهد ارتفاع بدءً من اليوم الإثنين وحتى يوم الجمعة المقبلة، وذلك ضمن الموجة الحارة في الأسبوع الأول من فصل الصيف الذي بدء يوم الجمعة الماضية.



وأضاف "عبدالعال" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلًا: "اليوم الإثنين يمثل أعلى الأيام من حيث معدلات الحر، ونسب الرطوبة التي من المتوقع أن تصل نسبتها من 80 لـ85% وهذا يمثل أعلى ارتفاع في نسب الرطوبة".



وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيكون طقس معتدل على السواحل الشمالية وحار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.