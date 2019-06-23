مسئول أمريكي: إيران لم تتجاوب مع الحلول الدبلوماسية

دعا المبعوث الأمريكي الخاص حول إيران والمستشار الأعلى لشئون السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية، براين هوك، إيران إلى أن تلتحق بالركب الدولي وتتخلى عن جنوحها الثوري.



وأشار إلى أن إيران لم تتجاوب مع الحلول الدبلوماسية التي قدمتها الولايات المتحدة، مبينًا أنه لمس دعمًا كبيرًا لسياسة الرئيس دونالد ترامب وتعامله مع الملف الإيراني خلال جولته في المنطقة.



وأضاف هوك في مؤتمر صحفي عقد في الكويت أن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، له دور حيوي وأساسي في أمن واستقرار المنطقة، وقال: "نتشارك مع الكويت رغبتنا والتزامنا بحماية الطرق الملاحية".



وقال: "دور الكويت في المنطقة يعطي شيئًا من الأمن والاستقرار في المنطقة".



وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترًا بسبب التصعيد بين الولايات المتحدة وايران على خلفية تشديد الأولي العقوبات على الأخيرة، وخاصة الصادرات النفطية الإيرانية.



وأدى قيام إيران بإسقاط طائرة مسيرة أمريكية داخل مجالها الجوي بحسب طهران إلى تأجيج التوترات بين البلدين، ولكن الولايات المتحدة تقول إنه تم إسقاط الطائرة في المجال الجوي الدولي.