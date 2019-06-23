مصريون يدعمون المنتخب المغربي في مباراته أمام ناميبيا

نال منتخب المغرب دعمًا وتشجيعًا كبيرًا، اليوم الأحد، من الجماهير المصرية التي حرصت على حضور لقاء أسود الأطلس أمام ناميبيا، على ملعب استاد السلام، في مستهل مشوار المنتخبين بكأس الأمم الإفريقية.



وتبادلت الجماهير المصرية والمغربية الموجودة في ملعب السلام الهتاف للبلدين وسط أجواء طيبة للغاية خاصة أن عمليات الدخول للملعب كانت ميسرة بشكل كبير لجماهير الأسود، التي دخلت الملعب بالتذاكر وجوازات السفر دون الحاجة لبطاقات الجماهير "Fan ID".



وحرص الجمهور المغربي على إحياء ذكرى شهداء الزمالك بالدفاع الجوي عند الدقيقة 20 بالهتاف "في الجنة يا شهيد".



وتواجد محمد التيمومي ونور الدين نايبت وعزيز بودربالة، أساطير الكرة المغربية، وكذلك المكتب الجامعي للجامعة المغربية، في المقصورة الرئيسية لملعب السلام، لمؤازرة المنتخب المغربي في مباراته أمام ناميبيا.



واتسمت دكة البدلاء بالحماس من مدربي المنتخبين خاصة الفرنسي هيرفي رينارد الذي طالب لاعبي المغرب بالضغط المبكر والتسجيل من أجل تحقيق الفوز.



ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الناميبي على ملعب استاد السلام بالقاهرة، في افتتاح مباريات الدور الأول للمجموعة الرابعة ببطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حاليًا وتمتد حتى 19 يوليو المقبل.

