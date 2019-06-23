لاعبو 3 أندية جورجية يرتدون قمصان بعبارات معادية لروسيا

شهدت الجولة الـ19 من الدوري الجورجي لكرة القدم نهاية هذا الأسبوع ارتداء لاعبي ثلاثة أندية لقمصان حملت عبارات معادية لروسيا.



وحملت القمصان عبارة مكتوبة باللغتين الجورجية والإنجليزية تقول:" نحن من جورجيا وبلادنا محتلة من قبل روسيا".



وتم بث المباريات الأندية الثلاثة على موقع اتحاد كرة القدم الجورجي، ولم تصدر إدارات الأندية أي تعليقات رسمية حول الواقعة.



وتوترت العلاقة بين موسكو وتبليسي مع نهاية الأسبوع الماضي على خلفية اعتداء مجموعات رديكالية على الوفد الروسي المشارك في مؤتمر الجمعية البرلمانية الروسية، ما دفع موسكو إلى إلغاء الرحلات إلى جورجيا ودعوة مواطنيها إلى عدم السفر إلى هذا البلد.