سيتي يقترب من حسم صراع ماجواير

يقترب مانشستر سيتي الإنجليزي من حسم صراعه مع جاره يونايتد بشأن المنافسة على ضم مدافع ليستر سيتي هاري ماجواير.



وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن مانشستر سيتي يقترب من حسم الصفقة بقيمة 80 مليون جنيه استرليني ليصبح المدافع الأغلى في العالم محطمًا الصفقة التاريخية للهولندي فيرجيل فان دايك الذي انضم إلى ليفربول في يناير من الموسم الماضي بقيمة 57 مليون استرليني.



ناديي مانشستر سيتي ويونايتد دخلا في صراع لضم المدافع الإنجليزي قبل تراجع إدارة الشياطين الحمر عن إتمام الصفقة.



سيتي سيكون بصدد دفع راتب قيمته 280 ألف جنيه استرليني اسبوعيًا لمدافع المنتخب الإنجليزي مقابل الموافقة على الانتقال إلى ملعب الاتحاد.



صاحب الـ26 عامًا، وقع على عقدًا مدته خمس مواسم مع ليستر في سبتمبر الماضي، وبحسب ما نقلته ميرور فإن ماجواير أخبر زملائه أن العرض المقدم من النادي المتوج ببطولة الدوري الإنجليزي لا يمكن رفضه.



المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يرى أن ماجواير سيخلف فينسنت كومباني الذي أعلن رحيله إلى اندرخلت بعد تتويجه مع البلو سكاي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.