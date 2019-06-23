تأخير إقلاع طائرة بريطانية بمطار "بن جريون" بعد التهديد بتفجيرها

تأخر إقلاع إحدى الرحلات الجوية لطائرة تابعة للخطوط البريطانية من مطار بن جوريون الإسرائيلي، منذ قليل، بعد إبلاغ أحد الركاب عن وجود قنبلة، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي.



وأبلغ أحد الركاب، أفراد طاقم الطائرة بأن هناك قنبلة على متن الطائرة، وهدد بتفجيرها، ومن ثم استدعوا الشرطة بالمطار.



واكتشف الطاقم الأمني أن هذا التهديد كاذب، وأحد الركاب كان يمزح.



وكانت الرحلة المقررة لإحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية البريطانية، تقلع من مطار بن جوريون، وتتجه إلى مطار "هيثرو" في العاصمة البريطانية "لندن".



ونقل المسافرون البريطانيون، البالغين عددهم 18 فردًا من الطائرة بعد إبلاغ قائدها والتأكد من عدم وجود تهديد أمني.