جالاتا سراي يقدم عرضًا جديدًا لضم "تريزيجيه"

أكدت تقارير صحفية، أن عبدالرحيم البيرق نائب رئيس نادي جالاتا سراي التركي سوف يعقد جلسة مع إدارة قاسم باشا من جديد لتقديم عرض أخر للحصول على خدمات محمود حسن "تريزيجيه" جناح منتخب مصر.



وقالت الصحف اليوم، إن جالاتا سراي لم يفقد الأمل بعد من أجل الحصول على تريزيجيه بعدما أبدى اهتمامه باللاعب على مدار عام كامل.



ويتوجه مسئول جالاتا سراي إلى إدارة قاسم باشا بعرض قيمته 8 مليون يورو من أجل ضم تريزيجيه، بعدما عرض في وقت سابق 6 مليون، ورفض قاسم باشا الأمر.



وأوضحت تقارير صحفية أن تريزيجيه يرغب في الحصول على 12 مليون يورو مقابل رحيل تريزيجيه عن صفوف الفريق بعد موسمين ناجحين في الدروي التركي.



وأحرز تريزيجيه مع قاسم باشا 25 هدفًا وصنع 18 في 71 مباراة لعبها مع الفريق بكافة البطولات على مدار موسمين.